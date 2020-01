Åpner kvotejakt på gaupe i Gudbrandsdalen

New Articles

De har fattet en kvote på 9 dyr fordelt på to områder, hvorav alle kommunene i Gudbrandsdalen utgjør område 1. Jakttiden foregår fra og med 1. februar til og med 31. mars.

I Gudbrandsdalen er det gitt fellingstillatelse på fem dyr, mens det i område 2 er snakk om to dyr. De to resterende blir reservert for senere fordeling som tilleggsdyr.

Ifølge rovviltkontakt i Lesja, Jon Nørstebø er det ikke observert gaupe i området det siste året.

- Jeg tror nok ikke vi har en bestand her, men det hender seg at vi får inn noen streifere. Vi har ikke fått melding om gaupespor nå i vinter, så jeg vet ikke om det blir aktuelt med jakt her, forteller han.

Asgeir Myhrmoen i Dovre sier det ikke er registrert familiegrupper med gaupe i Dovre, men at det har blitt observert enkeltspor tidligere i vinter som han mener kommer fra et streifdyr mellom Dovre og Sel. Han tror derfor ikke det blir aktuelt med uttak av gaupe i Dovre heller, men at det er mer aktuelt i Midt- og Sør-Gudbrandsdalen.

Rovviltnemnda vil også vurdere inndeling av jaktområder undervegs i jaktperioden for å oppnå nødvendige uttak i områder med påviste gaupeskader.