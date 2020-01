Ute av X Games etter treningsulykke

New Articles

Friskiutøveren fra Dombås falt og skadet seg under trening i Aspen, hvor X Games foregår fra torsdag til søndag denne uken. Hun blir dermed ikke å konkurrere i slopestyle og big air som planlagt, melder NTB gjennom Adresseavisen.

– Dette betyr at X-Games i Aspen er over for meg før det har begynt. Det er veldig kjipt å miste X Games siden jeg har sett veldig fram mot det, sier Killi til NTB.

Hun har ble innlagt på sykehus i Aspen, hvor hun fikk beskjed om å ta tiden til hjelp. Det er ikke snakk om brudd, men hun har en forslått nedre rygg.

Torsdag ble det også kjent at Marcus Kleveland også står over deler av konkurransen på grunn av en tidligere kneskade. Han blir likevel etter planen å se under søndagens Knuckle Huck-konkurranse.