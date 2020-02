Vesllie, Dovrefjell – hva nå?

New Articles

Vi ser både fra Hardangervidda med små kalver og stor kalvedødelighet pga fotråte, og fra Rondane der villreinen ikke lenger trekker mellom nord og sør, at villreinen skyr Ole-Brum-avgjørelser.

Villreinforskerne er helt klare og understreker (også proff. Reimers, referert i Nationen) at:

Det er ferdsel og turisme generelt som forstyrrer og er en fare for villreinen. Det gjelder også ferdsel og bruk av Vesllie – husene i seg selv påvirker ikke villreinens bruk av området.

Hva skal vi så med Vesllie om husa ikke skal brukes? Dagenes beitebrukere i området har sagt klart fra at de ser seg best tjent med ikke å bruke Vesllie! De mener også at ev. nye beitebrukere i området vil velge andre lettere tilgjengelige områder for beite.

Da er det opp til miljøvernministeren å fatte en avgjørelse som tjener villreinen!