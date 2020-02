I fjor ble 8 millioner kroner til Opplands kulturminner - 600 000 gikk til Lesja og Dovre

Kulturminnefondet delte i 2019 ut over 108 millioner kroner til kulturminner over hele landet for å bevare fortiden inn i fremtiden. 7.937.000 kroner gikk til prosjekter i Oppland.