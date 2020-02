Produksjon av neste års snø

New Articles

Slik kan de tilby løyper i midten av oktober, kan leder for tidligsnø-prosjektet, Jon Linderud fortelle. Han sier at de begynte å produsere tirsdag kveld, men etter to dager ble det så mye vind at de måtte slå av kanonene.

– Vi må nok produsere en uke til, mener han.

I lageret er det plass til 10 000 kubikkmeter snø, men Linderud forteller at de skal prøve å få lage 12 000 for å få kul på snølageret.

– Vi produserer snø ned til fem minusgrader, men det mest ideelle er ti til femten kuldegrader, da blir snøen tørrere, sier Linderud.

Snøkanonene har de lånt hos Dombås skiheiser hos Ove Vadet, og det er for det meste Arne Stigen som styrer kanonene, opplyser Linderud.