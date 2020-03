Etablerer kvalitetsnorm for villreinen

New Articles

Disse innebærer Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Statskog, Norges Fjellstyresamband, Norges Naturvernforbund, Sabima, Natur og Ungdom, Norsk Friluftsliv, WWF Verdens naturfond og Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Vil villreinen vel

- Det er strengt tatt ikke så ofte vi ser en så bred allianse som enes om en sak, men her er det samstemmighet rundt målet: å sikre en forvaltning av villreinen og dens leveområder i et langsiktig perspektiv. Den gode sak forener, sier fagsjef Siri Parmann i NJFF.

Miljødirektoratet har sendt et forslag ut på høring, som blant annet uttaler at "Det er viktig at kvalitetsnormen kan gi et godt bilde av status for den samlede belastingen på våre villreinområder. Det vil gi et godt utgangspunkt for å identifisere faktorer som medvirker til en negativ utvikling for villreinen for så å konkretisere aktuelle tiltak for å kunne forbedre miljøtilstanden for de enkelte områdene."

Det er et forslag som alle de ovennevnte organisasjonene ytrer støtte til, og forventer at kvalitetsnormen blir operasjonalisert snarest mulig.

- Det bør være et mål at den første klassifiseringen er gjort i 2021, mener Parmann.

Ønsker en skjerping

Organisasjonene mener det er viktig at kvalitetsnormen kan gi et godt bilde av status for den samlede belastningen på villreinområder i Norge for å gi et godt utgangspunkt for å identifisere faktorer som medvirker til en negativ utvikling for villreinen for så å konkretisere aktuelle tiltak for å kunne forbedre miljøtilstanden for de enkelte områdene.

De slutter seg til at det må være et kortsiktig mål at villreinområdene skal ha minst «middels kvalitet», men mener likevel at «god kvalitet» må være et langsiktig mål, og i alle fall minimum for de nasjonale villreinområdene.

Organisasjonene mener også det må være et krav at det skal utarbeides planer for hvordan kvaliteten skal bli nådd dersom fastsatt kvalitetsnorm ikke er nådd eller det er fare for at den ikke blir nådd.

Organisasjonene bak uttalelsen ønsker å bidra direkte inn i det videre arbeidet med kvalitetsnorm for villrein i Norge.