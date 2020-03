Bunnår for fjellrevbestanden på Dovrefjell

New Articles

2019 ble et bunnår for fjellreven i Norge. 2018 var et rekordår, hvor det på landsbasis ble registrert hele 58 kull med 301 valper.

Markant nedgang i Sør-Norge

I Snøhetta fjellområde ble det kun registrert ett kull på to valper i fjor. Saltfjellet i Nordland fikk flest, med 40 valper fordelt på syv kull.

- Det er en signatur i fjellrevens økologi at antall kull og kullstørrelse følger smågnager-svingningene. Hvis vi ser over flere år er fjellrevbestanden i sterk vekst, takket være bevaringstiltak, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Nedgangen siste år var spesielt markant i Sør-Norge der smågnagerbestanden var helt på bunn i 2019, og bare to valpekull ble registrert. I 2018 ble det registrert 23 valpekull i Sør-Norge.. Den svake ynglingen i Sør-Norge i 2019 er ikke uventet, ifølge Miljødirektoratet.

Lemen og andre smågnagere en viktig kilde til næring for fjellreven. I flere fjellområder i Norge ble det registrert en lengre periode med ustabile svingninger og forekomst av smågnagere på 80- og 90-tallet, men den karakteristiske 3-4-årige syklusen har kommet tilbake i nyere tid.

Overvåkingen viser også at smågnagersyklusen, og dermed fjellrevdynamikken, varierer betydelig fra sør til nord.

Rekordmange individer identifisert med DNA

I 2019 ble det registrert hele 212 unike voksne fjellrev i Norge fra DNA. Til tross for et dårlig smågnagerår i Sør-Norge, og nedgang i antall ynglinger på landsbasis, er minimum estimert bestandsstørrelse (antall voksne identifisert med DNA) stabil eller stigende sammenlignet med i fjor.

- Fjellrevindivider identifiseres ved hjelp av DNA-analyser av avføringsprøver. Prøveinnsamling i 2018 og 2019 har vært betydelig høyere enn i tidligere år, og har bidratt til at man har fanget opp flere individer, skriver Miljødirektoratet.

Genetiske analyser kan gi forvaltningen utfyllende innsikt i de ulike delbestandenes status, også med tanke på genetisk variasjon og grad av utveksling mellom ulike delbestander.

Miljødirektoratet ser også tegn til økende utveksling mellom delbestander i Midt-Norge, og at disse begynner å fungere mer som en stor sammenhengende bestand.

Ny bestandsmodell gir et realistisk bestandsestimat

I 2018 og 2019 utviklet NINA nye bestandsmodeller basert på data fra overvåkingen i Norge og Sverige på oppdrag fra Miljødirektoratet og Naturvårdsverket.

Ifølge de nyutviklede bestandsmodellene, i perioden 2017- 2019, har vi anslagsvis 280 voksne fjellrever i den norske delen av fjellrevbestanden. Det tilsvarer en tredobling av bestanden siden 2008.

Et av målene i handlingsplanen for fjellrev er å få mer realistiske bestandsestimater.

- Frem til i år har overvåkinga kartlagt en minimum bestandsstørrelse av fjellrev som har vært beregnet ut fra antall registrerte kull x 2 foreldre, eller antall unike individer registrert med DNA. Minimumsestimatene har reflektert utviklingen i bestanden, men de har variert sterkt med smågnagersyklusen, og er samtidig påvirket av hvor mange prøver som samles inn, forklarer Miljødirektoratet.

De nye modellene tar utgangspunkt i at en fjellrev kan være tilstede og i live selv om den ikke oppdages i et gitt år.

Fortsetter med utsetting av valper

For litt over en måned siden ble det satt ut 14 friske fjellrev-valper på Varangerhalvøya, øst i Finnmark. Dette er tredje år på rad det er satt ut fjellrever i dette området, og håpet er at tiltaket vil bidra til å snu den negative bestandsutviklingen her.

Tidligere utsettinger, på blant annet Snøhetta og Finse, har vært svært vellykket, og har resultert i reetablering og etter hvert naturlig yngling i disse fjellområdene. Miljødirektoratet håper at resultatet av satsingen i nord blir like positiv.