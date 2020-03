Innfører ny krisepakke rettet mot små og mellomstore bedrifter

New Articles

Statsminister Erna Solberg kunne melde om den høyeste arbeidsledigheten i landet siden 2. verdenskrig, hvorav omtrent 10 prosent av arbeidskraften i landet er uten arbeid, og omtrent to tredjedeler av de er permitterte.

Vil holde økonomien flytende

Tiltakene som ble innført er særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter som mister store deler av inntekten som følge av koronakrisen. Solberg sier regjeringen vil gjøre det som trengs for å holde økonomien i landet flytende under den pågående krisen.

- Krisen treffer bredt, og derfor er også tiltakene brede. Målet er å motvirke inntektfrafall og bedre likviditeten til norske bedrifter og husholdninger med om lag 315 milliarder kroner. I tillegg innfører vi kompensasjonstiltak som utgjør mellom 10 og 20 milliarder kroner hver måned, forteller finansminister Jan Tore Sanner.

Han forteller videre at tiltakene skal være målrettet, effektive og midlertidige. Hovedtrekkene i ordningen er at bedrifter som opplever sviktende inntekter skal få en kompensasjon, og bidra til at bedrifter så raskt som mulig skal komme i aktivitet igjen så fort krisen er over.

- Tiltakene retter seg mot bedrifter som kan dokumentere et vesentlig omsetningfall på grunn av koronakrisen, som anses å være lønnsomme også etter krisen, sier finansministeren.

Ordningen skal vare i to måneder med mulighet for forlengelse.

- Det er fortsatt mange detaljer som ikke er på plass, men vi er trygge på at dette er en god ordning, mener Sanner.

Lånegaranti kan også nå tas i bruk, og første lån er allerede behandlet og utbetalte, kunne regjeringen informere om. Med fredagens tiltak utvider de ordningen slik at det også kan gjelde større bedrifter.

Finansministeren varslet også om at økte bevilgninger for kommuner, NAV og Helsenorge kommer, og det senest i revidert nasjonalbudsjett.

- Små bedrifter skal vite at hjelpen er på vei

Næringsminister Iselin Nybø sier regjeringen skal gjøre det som trengs for å redde det norske næringslivet.

- Vi innfører pakker for gründere og vekstbedrifter som vil være med å stimulere til mer vekst framover, forteller Nybø.

Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner og inneholder rene tilskudd, ulike lån, investeringkapital og styrking av næringsrettet forskning.

- Den er laget for å treffe oppstartsbedrifter og oppstartsmiljøer over hele landet. Det gjøres for å at de raskt skal komme seg i aktivitet igjen og unngå unødvendige permitteringer, sier næringsministeren.

For større bedrifter er det også satt av flere statlige milliarder som blir tilgjengelig gjennom obligasjonsmarkedet, som er opprettet etter en modell fra finanskrisen men tilpasset den pågående krisen.

- Vi vet fra tidligere at dette bidrar til et mer fungerende marked for kredittobligasjoner. Når krisen er over skal vi ha et mangfoldig næringsliv som sikrer velferden i landet, og små bedrifter skal vite at hjelpen er på vei, avsluttet næringsministeren.

Utvider perioden for dagpenger

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad pekte på barn og unge som allerede har det vanskelig kan være ekstra sårbare i situasjonen vi står i.

- Allerede før krisen var det folk som mistet jobber eller ble permittert, og flere i ferd med å gå ut maksimalperioden for dagpenger. Derfor endrer regjeringen reglene både for arbeidsledige og permitterte ved å utvide perioden så de får dagpenger frem til juni og sikrer inntekt, forteller Ropstad.

Studenter vil også få utdanningsstøtte allerede i mai og april, og får muligheten til å ta opp ekstra lån. Når det kommer til boliglån har regjeringen gitt bankene økt mulighet til å avvikle kravene i boliglåneforskriften.

Butikker i bygdene som sliter fordi turistene uteblir vil også få kompensasjonsordninger, og for aktører innen kultur, frivillighet og idrett oppretter regjeringen en ordning på 900 millioner kroner.

På spørsmål om regjeringen vil kompensere for hele leieutgifter for stengte bedrifter, selv de som er pålagt å stenge, var svaret fra statsministeren at de ville komme tilbake til det senere, men oppfordrer utleiere til å senke prisene som en del av den nasjonale dugnaden.