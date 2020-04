Har unngått permitteringer

New Articles

Han forteller at firmaet har greid å holde hjulene i gang og at alle mann har vært i arbeid.

– Med den usikkerheten som var for to uker siden, følte vi det var riktig å sende ut permitteringsvarsler til de ansatte. Men mye kan snu seg fort, og det har disse to ukene vist, sier han.

Byggfirmaet har ikke hatt stopp på de prosjektene de har hatt gående, som har fått gått som planlagt. Samtidig har de fått inn flere bestillinger på nye oppdrag. De nye oppdragene er av slik størrelse at Jora Bygg & Laft har sysselsetting til langt ut på sommeren, men Andersen forteller at de fortsatt har plass til flere oppdrag.

– Med nye oppdrag som har oppstart etter påske, blir varslene vi sendte ut, nå trukket tilbake. Vi må takke kundene som har brukt oss og som har bestilt nye oppdrag hos oss, sier Terje Andersen.