Oppdalsjente blir informasjonsrådgiver

New Articles

Det langsiktige målet for daglig leder Raymond Sørensen er å få på plass en fast stilling for hele forvaltningsknutepunktet på Hjerkinn, melder villrein.no

Erfaring

Martine Hårstad har erfaring i markedsføring blant annet fra Visit Jotunheimen – et selskap hun var med å starte opp og drive som daglig leder, videre fra Enern Oppdal og fra Visit Oppdal. Hun har bakgrunn i opplevings- og attraksjonsutvikling, samt innovasjon og næringsutvikling, der hun har en mastergrad

Todelt stilling

Villreinsenteret ønsker at stillingen skal bidra til å videreutvikle attraksjonsdelen ”Besøkssenter villrein”. Stillingen som informasjonsrådgiver er todelt, der ene halvparten er knyttet til Norsk villreinsenter Nord og arbeid med sosiale medier, nettside og generelt informasjonsarbeid. I tillegg til nettside skal det også handle om publikumsbrosjyrer og digital markedsføring og utvikling av den nye Fjellportalen til NVS Nord.

Den andre delen av stillingen er et tjenestesalg fra NVS til nasjonalparkstyrene for Dovrefjell- og Sunndalsfjella og Rondane-Dovre. Dette dreier seg om informasjonsarbeid for nasjonalparkstyrene på alle plattformer, blant anna bygge opp og ha hovedansvar for innholdet på de planlagte besøksrettede hjemmesidene. Videre skal det etableres nasjonalpark-informasjon på utvalgte steder, og stillingen skal i sum styrke formidlingen av vernområdene på nett, i media og gjennom brosjyrer. I tillegg skal det etableres en fastere og bedre dialog med reiselivet i og rundt verneområdene.