Til helgen fylles Norge opp av telt og hengekøyer

En #nattinaturen kan tilbringes akkurat hvor og med hvem du vil, forklarer arrangøren. – Det magiske er at selv om én ligger i hengekøye i skogen i Alta, en annen telter i hagen sin i Mandal og en tredje sover i Oslomarka, så ligger vi alle under den samme himmelen, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Lørdag 5. september inviterer de og flere lokale arrangører igjen hele Norge til å finne fram soveposen og ta en lørdagskveld utenom det vanlige, når #nattinaturen går av stabelen.

Forventer høy deltakelse

Friluftsliv er svært populært om dagen, og nylig kom en Ipsos-undersøkelse som viste at nær 1,5 million overnattet ute i løpet av sommeren.

Derfor har Norsk Friluftsliv forventninger om at fjorårets rekord på opp mot 100 000 deltakere under #nattinaturen skal ryke førstkommende lørdag.

– For mange er det blitt en tradisjon å delta hvert år, så dette er en kveld mange har et forhold til. I sommer har enda flere har fått øynene opp for uteovernatting, så det er absolutt grunn til å forvente høy deltakelse, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Åpner nasjonal friluftsuke

#nattinaturen er startskuddet for Friluftslivets uke, som er en nasjonal feiring av naturen og friluftslivet.

Målet er å invitere hele Norge med ut i naturen, og at flere skal få øynene opp uteovernatting.

– Alle er velkomne. Både du som aldri har overnattet ute før, og du som teller din tiende natt under stjernene denne sesongen. Er du nybegynner, er det helt innafor å legge seg til på balkongen eller slå opp teltet med barna i hagen, oppmuntrer Heimdal.