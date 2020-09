Vedlikeholdsarbeid og asfaltlegging fører til nattestengt E136 mellom Dombås og Lesja

New Articles

På grunn av vedlikeholdsarbeid og legging av ny asfalt vil vegen være stengt mellom 23:00 og 05:00 i periodene 8. til 10. september og 16. til 18. september.

- I natt blir det stenging på Lyftingsmo, deretter Lesja sentrum og Joramo fortløpende. Totalt er det omtrent 550 løpemeter veg som blir armert og asfaltert disse nettene, forteller prosjektleder Vegar Jermund Antonsen i Statens Vegvesen.

Antonsen legger til at det ikke vil være mulighet for lokal omkjøring på disse stedene mens arbeidet pågår, men at mannskapet vil slippe frem utrykningskjøretøy dersom det blir behov for det.

Arbeidet blir finansiert av «korona-midler» som blant annet bidrar til å utbedre vegstrekninger med dårlig bæreevne og teleskader.