Fant et svært luftig vepsebol hengende på tynne grener

New Articles

– På en av mine mange turer i Lesjafjella kom jeg i helga over dette vepsebolet som både var svært stort, og som også hang i bjørkegreinene. Slikt har jeg aldri sett før, at det henger i tynne løse greiner og svaier i lufta. Der var pågående aktivitet, idet noen kvepser var på utsiden av bolet, mens andre var på vei ut/inn. Jeg stakk ikke hodet mitt så veldig nært, og nærbildet som viser vepsene ble noe utydelig, men for meg så de ganske «normale» ut. Kunne være interessant å høre om noen har sett noe liknende i traktene, skriver Petter Larsgård.