Den savnede kvinnen i Dovre er funnet omkommet

Politiet kunne i 19-tiden fredag kveld melde at kvinnen nå er funnet omkommet i søksområdet, og at de pårørende er varslet.

Store styrker bidro i leteaksjonen som ble satt i gang tirsdag kveld denne uken etter at en 69 år gammel kvinne ble meldt savnet av familien.

Kvinnen hadde gått fra hytta ved Grimsdalsvegen på Dovre i 14-tida på tirsdag. Letingen har pågått uforminsket fram til og med fredag ettermiddag.

I følge NRK ble kvinnen funnet ute innenfor turdistanse fra hytta.

– Hun lå på et relativt utilgjengelig sted. Hun ble funnet ved en kløft. Det kan se ut som det har vært en fallulykke, sier Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til NRK, men understreker samtidig at det er for tidlig å si noe om dødsårsaken.