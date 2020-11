Selger julekort til inntekt for kirka si

New Articles

Hun har tegnet siden hun begynte på skolen.

– Jeg tenkte; hvorfor ikke lage julekort og selge dem, og gi pengene til restaureringen, forteller Kristin.

Da Vigga møtte henne satt hun i gangen på Coop-bygget på Dombås og solgte kortene sine. Hun forteller at hun har laget 44 kort, de to siste samme dag hun skulle selge. Men da var hun både tom for lim og annet. Om hun skal sitte flere dager vil tiden vise.

– Jeg får se hvordan det går med salget, sier hun selv.

Kristin forteller at hun har brukt kirka jevnlig både til dåp, konfirmasjon og til 17. mai. Nå håper hun på godt salg så hun får gi pengene til en god sak.