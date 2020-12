Full pott for naturfotograf Ole

New Articles

I år var temaet for konkurransen "Dyreverden".

Bildene ble i år juryert av Hustadvika Fotoklubb, og fem bilder ble tatt ut til avsluttende runde. Alle fem bildene var tatt av Ole Thøring, som i år også har kjempet om mestertittelen i NM i naturfoto. Tredjepremie gikk til bildet »Svømmesnipe».

– Juryen klarte ikke å bli enig om hvilket av de to gjenstående bildene som skulle gå av med seieren, med det resultat at begge bildene ble utropt som vinner, forteller Asbjørn Amble, leder i Dovrefjell fotoforum.

Om bildet «Orrhanekamp», sier juryen: "Et blinkskudd av et bilde som viser fart og aktivitet. Dette bildet forteller virkelig en historie. Bildet er godt komponert og det framstår som et troverdig og levende bilde. Skarpheten og fargene er gode. "

Om bildet «Reinsbukk» sier juryen: "Bildet er harmonisk og har en god ro over seg. Linjene i naturen deler bildet i tre naturlige deler. Skarpheten av dyret er godt og bakgrunnen har en naturlig sløring. God komposisjon og god dybde i bildet. Fargene står godt til hverandre og gir bildet en rolig stemning. "

– Vi gratulerer Ole Thøring med seieren i konkurransen. Vinnerbildene blir stilt ut på biblioteket på Dombås i januar, sier Amble.