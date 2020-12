Taxiordning trer i kraft frå 26. desember: - Dette er vår julegåve til ungdommen

New Articles

- Dette er vår julegåve til ungdommen, seier FTU-leiar Strand.

Trygt hjem er eit tilbod til ungdom mellom 15 og 21 år i Innlandet fylke. Ordninga gjeld følgjande tidsrom:

natt til laurdag og natt til søndag gjennom heile året.

i forbinding med høgtider og spesielle arrangement etter nærare retningsliner

Ungdom som ynskjer å nytte seg av tilbodet må bestille taxi før klukka 20, og det må vere minst tre passasjerar som skal heim til same område. I vanlege helger er eigadelen per person på 69 kroner. På raude dagar i jula og andre høgtider betalar kvar passasjer 100 kroner. Resten blir dekt av Innlandet fylkeskommune.

- I år er også Trygt hjem styrt av koronaen, men vi har tillit til at ungdommen forheld seg til regler for sosiale samkomstar og at taxisjåføren styrar mengda passasjerar i kvar drosje. Vi er nøgde med å ha tilbodet på plass, seier Strand.

Det skal i utgangspunktet berre bli køyrd mellom kommunane innanfor eiga region.

- Det er teke omsyn til at det nokre plassar er naturleg å gå litt utover eiga grenser, seier Strand.

Dei som vil nytte Trygt hjem, må bestille taxi frå sentralen i den kommunen dei skal heim frå.