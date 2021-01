– Vi vil ha trafikkstasjoner nær folk i hele landet

New Articles

De siste årene har regjeringspartiene med Høyre og støttepartiet Frp i spissen, jobbet jevnt og trutt med forslag om å legge ned Statens Vegvesen sine trafikkstasjoner. Like lenge har lokalsamfunn i hele landet protestert mot forslagene om nedleggelse. For Høyre og regjeringen har det gått sport i å høre på konsulenter, i stedet for å lytte til folk. Gjentatte utredninger fra regjeringens konsulenter skulle ende opp i å «effektivisere» og «modernisere» bort tilbudet på trafikkstasjonene. I fjor sommer konkluderte Høyre og regjeringen med at tilbudet på en rekke trafikkstasjoner rundt omkring i hele landet måtte legges ned. Regjeringens forslag ville ført til at folk måtte reise lenger for å kjøre opp til motorsykkel, kjøre opp til lastebil, fornye førerkortet eller utføre andre tjenester på sin lokale trafikkstasjon.

Senterpartiet har hele tiden advart mot regjeringens forslag om nedleggelse av trafikkstasjoner. Vi har sagt at offentlige tjenester som trafikkstasjoner bør være nær folk i hele landet, så det er kortest mulig reisevei uansett hvor du bor. Senest i oktober i fjor tok vi opp saken, da vi la frem et forslag i Stortinget om å «stanse reduksjon i tjenestetilbudet på Statens vegvesen sine trafikkstasjoner». Dessverre stemte regjeringspartiene og Frp ned dette forslaget fra Senterpartiet.

Denne uken ble det kjent at regjeringspartiene og Frp ser ut til å snudd 180 grader. De vil ikke legge ned trafikkstasjonene likevel. I hvert fall ikke enda. Nå vil de i stedet «avvente planlagte nedleggelser eller reduksjoner av tjenestetilbud ved trafikkstasjonene» Hva som skjer med trafikkstasjonene nå er helt i det blå, men regjeringa og støttepartiet Frp har tidligere vist en iver etter å sentralisere flere andre tjenestetilbud som politi og tingretter. Det er derfor ganske tydelig at hvis Høyre og regjeringa får fortsette i samme spor så vil trafikkstasjonene også bli sentralisert.

Til høsten er det valg. Da blir det opp til deg som velger om du vil ha sentralisering med Høyre, eller om du vil ha lokale tjenester med Senterpartiet. Vi er garantisten for tjenester nært folk.