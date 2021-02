Ungdom lærer tradisjonelt håndverk på Dovre 

New Articles

Det skriver kulturminnefondet i en pressemelding. Gamlestua på Nere Vigerust ble satt opp i 1918 og ble brukt som våningshus frem til 1940. Siden den gang er det ikke gjort moderniseringer eller restaurering.

– Gamlestua er verdifull både som dokumentasjon av et eldre hus som er uforandret utvendig og innvendig, og som opplæringsarena for håndverkere. Det er veldig positivt at søker engasjerer elever og lærlinger ved Hjerleid handverksskole, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Hjerleid gir utdanning innen tradisjonelle håndverksfag, tilbakemeldingen fra skolen er at istandsettingen har vært en nyttig opplæringsarena fordi den omfatter arbeid innen både treskjærerfaget, møbelsnekkerfaget, tømrerfaget og malerfaget.

Gamlestua var ikke i brukbar stand før istandsetting, og når arbeidet er ferdig skal den brukes som bolig eller fritidsbolig.

– Gamlestua er starten for vår slektsgren. Det er ønskelig at dette skal bli et samlingssted for kommende generasjoner, og vi vil sette inn igjen gamle møbler som vevstol og rokk. Videre er det samlet bilder og dokumenter fra slekten og gårdens historie som er ønskelig og ta frem og stille ut i stua, skriver Trond Vigerust i søknaden.

Istandsettingen av gamlestua har skjedd i tre trinn, og Bjørgen roser eier Trond Vigerust for å dele opp prosjektet:

– Vi ser at når eiere gjennomfører ett og ett tiltak er det større sannsynlighet for at de kommer i mål med istandsettingen, fremfor at alt skal gjøres samtidig. Vi ser på gjennomføringsevne når vi vedtar hvilke prosjekter som får tilskudd, forteller Bjørgen i Kulturminnefondet.

Vigerust fikk tilsagn om 208.000 kroner til trinn 1 og 160.000 kroner til trinn 2 på gamlestua. Han har også fått støtte til strakstiltak, tetting av tak på låven og istandsetting av fjøset på setra. Sju søknader til Kulturminnefondet har ført til seks tilskudd, på til sammen 760.500 kroner.

Trond Vigerust sier til Vigga at målet er å få tettet huset, isolert og lagt gulv til våren/sommeren. Det er også mye å gjøre i forhold til piper og ildsted. Den innvendige malingen og rappingen håper han at malerlinja ved Hjerleid kan se på neste år.

– Jeg har et ønske om å bruke gamle teknikker på alt, sier Vigerust, som er fullt innforstått at det koster mye.

Han er i alle fall takknemlig av det han har fått av tilskudd.