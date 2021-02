Skiltskannere kontrollerer bilen din på et mikrosekund

New Articles

Mannskaper fra Statens vegvesen står daglig langs vegene for å luke ut biler med feil eller mangler. Mange biler blir kontrollert uten at man som sjåfør merker noen ting.

– Skiltskannerne våre gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund. Vi får selvsagt ikke gjennomført en fullstendig kontroll av bilen på så kort tid. Det vi sjekker er blant annet om den er EU-godkjent, forsikret, ikke har utestående mangellapper og ikke er meldt stjålet, sier Wigdel.

Skiltskannerne er kamera utstyrt med en teknologi som kalles Automatic Number Plate Recognition (ANPR), som leser registreringsnumrene på alle kjøretøy som passerer automatisk. Hvis en bil har en begjæring av noe slag, lyser det rødt hos kontrollørene og kjøretøyet blir vinket inn for kontroll.

Denne teknologien ble først testet ut i Norge i 2008, og systemet har utviklet seg siden. I dag har Statens vegvesen 25 fastmonterte skiltskannere på strekninger med stor trafikk og rundt 50 mobile skannere som kan settes opp hvor som helst langs vegen.

– Målet vårt er å luke ut flest mulig av de bilene som ikke bør være på vegen. De som har alt i orden skal i hovedsak få passere. Det er ingen tvil om at ANPR har gjort oss mer treffsikre i så måte. Vi bruker denne teknologien både når vi kontrollerer lette og tunge kjøretøy, sier Wigdel.

Han understreker at selv om ANPR er et effektivt og besparende verktøy, vil det ikke erstatte alle kontroller langs veg.

– Vi vil fortsatt gjennomføre stikkprøvekontroller og vinke inn de som har åpenbare mangler, som for eksempel feil på lys. Men vi vil fortsette med å utvikle ANPR og andre teknologiske hjelpemidler, slik at vi kan få enda mer trafikksikkerhet for pengene i årene som kommer, avslutter Wigdel.