Sponser kortreiste X-games-railer

Dombås sin store snowboardstjerne Marcus Kleveland (21) viser sin kjærlighet til hjemstedet og bakken han nærmest har vokst opp i med å investere noen av premiepengene sine til å få laget seks railer. Det er Høyveg mekaniske verksted på Dovre som har laget de seks til 12 meter lange konstruksjonene som utøverne trikser på, og som vil bli brukt i x-games-kvaliken lørdag.

Kleveland har sammen med arrangørfirmaet Sahr sponset railene.

– Vi har delt på regningen, bekrefter Henning Andersen i Sahr, men forteller at det er Marcus som eier dem, og at de vil bli lånt bort til x games i Hafjell neste år.

Jan Erik Ulheim, daglig leder i Høyveg, forteller at railene er laget av grove stålrør, og at den største veier et kvart tonn. Han synes det er fint å få slike oppdrag.

– Det er artig og skaper blest, noe som er positivt, sier han.

Helt rå course

Da Vigga kontaktet Kleveland under torsdagens trening fortalte han at han gleder seg stort til lørdag og at løypa er helt rå.

– Det er artig å få opp noen nye railer, og det er kult å se hvor bra det kan bli når ting ligger til rette. Og så er det skikkelig stas å få x games oppi her, det hadde jeg aldri trodd skulle skje, smiler han.

Nå satser han på at været holder seg bra slik at lørdagen blir konge som han sier.

Foran slopestylekonkurransene står han og skikjører Birk Ruud (21) utenfor kvalifiseringen fordi de uansett vil bli invitert til X Games Norge etter OL neste år.