Tone og Leif gjør det motsatte av alle andre og flyttet fra Oslo til bygda

Nå har de solgt leiligheten i Oslo og bosatt seg på Dombås for godt.

Leif flyttet fra Sørum til Oslo som 17-åring, Tone bodde 35 år i Hallingdal. Paret møtte hverandre i Gol og bodde der noen år før de flyttet til hovedstaden. Men etter syv år der begynte de å vurdere andre alternativer.

Andre verdier

– Det var jo til Oslo vi skulle; aldri mer hus, hytte og landsbygda! Vi hadde kjøpt leilighet på Ulven og skulle bli der til vi døde - men her er vi, sier de smilende i sitt nykjøpte hus på Dombås.

De forteller at de har stortrivdes i Oslo, og at de har mange, gode venner der.

– Men vi er ikke ungdommer lengre, og andre verdier dukket opp, forklarer Leif.

Han forteller at for han ble den forurensede luften et problem, og at det kjentes ut som han hadde røkt i tusen år. For Tones del var det mistrivsel på jobben som ble tunga på vektskåla.

Ikke tilfeldig

Leif og foreldrene har feriert mye i Dovre. Om somrene i oppveksten lå de mye på Kroken Camping i Ulekleiv og på Dovreskogen Camping. Han mener det har gjort utslaget for at Dombås ble et naturlig valg for han.

– Det har blitt med meg resten av livet. Jeg har alltid hatt lyst til å flytte hit, og har i hvert fall hatt en tur i året hit, sier han.

Det var i fjor høst, etter å ha bodd på Dovregubbens Hall og fisket i Lågen, at storbystresset møtte dem som en vegg da de returnerte til Oslo. Da begynte tanken om å flytte på seg å gro. To måneder senere hadde de kjøpt seg hus på Dombås. De falt pladask for de særegne og koselige bygningene eiendomsmeglerne tilbød i stasjonsveien på Dombås.

– Det skjedde mye på et par måneder, medgir Tone, både med salg av den gamle leiligheten i Oslo og huskjøpet på Dombås. Men de har ikke angret ett sekund på valget.

I kjelleretasjen av huset er det optikerforretning. Den skal få bestå så lenge leietagerne ønsker, og er også en kjærkommen tilleggsinntekt for paret.

Fembarnsforeldre

Tone og Leif har til sammen fem sønner i alderen 21 til 34 år. To i Gol, resten fordelt i Oslo, Sandvika og Molde. Leif forteller at hans sønn i Molde har slitt med rusproblemer og at han nå er på rehabilitering. Han sier at det også er lettere å følge han opp når han bor litt nærmere.

– Petter Uteligger har gjort en fantastisk jobb. En stor takk og kjærlighet til de som hjelper de i dette miljøet, sier faren takknemlig.

Selv vil han ikke preke moral, for han vet at det er en utrolig vanskelig situasjon å komme seg ut av. Han er helt åpen om at sønnen sliter med dette, og mener det ikke er noe en skal tie i hjel.

Fikk livet tilbake

Både han og kona mener åpenhet er viktig, det være seg rus- eller psykiske problemer. Tone fikk selv en depresjon etter en ryggoperasjon og påfølgende problemer på jobben.

– Hvis man trenger psykisk helsehjelp er det nesten umulig i Oslo, det er mye bedre her. Vi vil skryte av Dovre kommune der altså, sier paret.

Leif sier han har fått tilbake Tone, og hun sier at hun har fått livet tilbake. Nå håper hun å komme tilbake i jobb igjen. Hun har jobbet i dagligvarebransjen siden hun var 17, med unntak av tre år på et slakteri.

Leif har hele Norge som sitt arbeidsområde i jobben hos Assa Abloy, der han jobber innenfor grenen industriporter. Der er han på servicesiden med oppfølging og samarbeid med de 78 teknikerne firmaet innehar. For han har hjemmekontor på Dombås vært midt i blinken.

– Det er det beste veikrysset, smiler han.

At koronaen ikke bare har vært negativ, viser nettmøter på Teams som har spart bedriften for mange reiseutgifter.

Fraflyttingsproblematikken

Leif tror det er sunt at de yngre reiser ut for å ta utdannelse, og gjerne få en storby under huden. Men det er dyrt å bo i byer, og han tror at bygdene er litt avhengige av at gründere kommer tilbake med sine løsninger, der de kan selge produktene sine fra hvor som helst i landet. Tone mener det hadde vært fint om ungdommen tok med seg kunnskapen sin tilbake til bygda. Paret sier at nå som hjemmekontor og Teams har blitt utprøvd kan en bo hvor som helst. De har ikke noe godt svar på hvordan en skal løse fraflyttingsproblemet, men håper det er noen unge der ute som har en glup idé de kan ta med seg tilbake til bygda si.

– Enga, mitt enga ...

Leif har hele livet elsket fotball og Vålrenga har vært klubben over alle klubber.

– Jeg elsker kona mi jeg, altså, men Vålrenga betyr mye for meg, sier han.

Om koronaen ikke hadde kommet, hadde de nok heller ikke flyttet fra byen.

– Alt stengte ned, det var ingenting sosialt og ikke noen fotballkamper å reise på. Men livet funket likevel. Vi gjorde valget - for å sitte i en 65 kvadrat stor leilighet gjør noe med psyken, sier Leif.

Tone forsto ingenting når fotballelskeren selv foreslo å flytte bort fra klubben sin. Men Leif repliserer at det var hele pakka som fristet. Både å komme seg vekk fra byen og til naturen, som de setter mer og mer pris på.

– Jeg må si at det trumfer halvliterne på Sir Winston, sier Leif.

For selv om det er fint å sitte med en utepils på Karl Johan, frister det mer å være ute i naturen. Han er glad i å fiske, og både han og Tone har planer om å utforske Dovrefjell i tiden fremover. Kanskje blir det en moskussafari også?