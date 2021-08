Inviterer til konsert i Hjerkinn lokstall

New Articles

– I utgangspunktet tenkte vi en egen konsert, men kom fram til at vi ville forsøke å få med aktører fra flere steder med naturlig tilknytning til Dovrebanen, sier Willy Hassel Olsen i Oktetten.

Han forteller at de begynte tidlig å planlegge konsert i lokstallen.

– Konsert i et slikt lokale har nok ganske sikkert ikke vært prøvd før, men etter som hallen ikke er i bruk og det var ja fra Bane Nor, så satte vi i gang.

Aktørene klare

Dermed sendte de forespørsler til kulturkontorer i kommuner langs Dovrebanen, fra Sel til Midtre Gauldal. Koronasituasjonen har gjort at mange utøvere har slitt med å få til øvelser, og hadde problemer med å stille, men nå er aktørene klare, så dette blir en konsert på tvers av kommunegrenser, noe de virkelig gleder seg til.

– Det blir en veldig variert konsert med ulike musikalske sjangere som vi håper vil falle i smak. Fra Otta har vi med felespiller Johannes Odde som er med i musikkgrupper og har vunnet i lagspel og deltatt på Landsfestivalen i gammeldans. Odde kommer fra en svært musikalsk familie. På konserten spiller han alene og sammen med Øyvind Sandum fra Lalm, sier Hassel Olsen.

Sandum er bosatt i Oppdal, og er godt kjent fra gruppa Sol i skuggeskog og festivaler der han har tatt førsteplasser med sin eminente trekkspillmusikk, som virkelig bergtar tilhørerne.

Folldal stiller med koret Rett og Slett, et gladkor som ofte inviterer til konserter.

Fra Dovre og Lesja har de med Odd Dalums kvintett sammen med tre folkedanspar. I tillegg er Ann Mari Ruste med, som spiller kornett.

Oktetten fra Oppdal er en mannsgruppe som har sunget sammen i mange år. De arrangerer konserter, og er med som gjestekor i andre konserter.

Konserthus i skifer

– Det blir veldig spennende å se hvordan en hall bygget i skiferstein vil egne seg som konserthus. Lokstallen var den første i sitt slag murt av denne steintypen fra Oppdal, senere ble lokstallene på Drivstua og Oppdal også bygget, forteller Hassel Olsen.

Kvelden på Hjerkinn åpner med historikk om bygget, som har stått i over hundre år.

– Vi bygger en scene og får proft lys og lyd, men – dette blir en konsert der tilhørerne må ta med seg egen stol, så campingstol er nok den beste løsningen denne kvelden. Og så må vi minne på at dette er en konsert på høgfjellet, så skulle nordvesten slå inn er det greitt å huske varme klær, sier han.

De er spente på hvordan koronasituasjonen utvikler seg utover høsten og hvor mange tilhørere de i det hele tatt kan slippe inn.

– Vi kommer tilbake til praktiske opplysninger om konserten med mer omtale av utøverne, samt parkering, og billetter, som blir solgt på vipps. Vi kommer tilbake til vippsnummer i annonse, som kommer i avisa, opplyser han.

Parkering og hvordan komme seg til konsertlokalet, som ligger rett over for Hjerkinn stasjon, skjer med skilting. Det er strengt forbudt å krysse toglinja, og det vil stå vakter og passe på. De vil sikre ferdselen fra parkeringsplassen med gjerding da veien går på brua nord for stasjonen og så veien til venstre mot lokstallen.

– Nå er det bare å glede seg, sier Willy Hassel Olsen til slutt.