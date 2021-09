– Føltes som seier på Bjerke

New Articles

For eier og trener Hanne Jørstad var dette en skikkelig opptur.

– Dette var veldig gøy. Vi har hatt skikkelig utur i de siste startene våre nå. Hun har ikke gått dårlige løp, men bare rett og slett vært uheldig, så det å bli nummer to på V75 på Bjerke i dag det føltes som en seier. Nå går turen hjem lett, sa hun etter løpet.

Jørstad forteller at hoppa gikk et jevnt løp, og fikk åpning akkurat inn mot mål slik at hun kapret 2.plassen. Kusk i løpet var Vidar Hop, og premiesummen var 17 500 kroner. Det 2140 meter lange løpet ble vunnet av Riga Viktoria.

– I dag føltes andreplassen som en seier, sier en svært fornøyd Hanne Jørstad.

Nå håper hun formen holder seg stabil til neste store utfordring for Reka.

– Vi er klare for finalen i Veiklebalder-cup på Biri i oktober, der hun er ferdig kvalifisert, sier Jørstad til slutt.