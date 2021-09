Innhaldsrik årbok frå fleire lokale forfattarar

New Articles

Det er ei fyldig bok på over 200 sider, som redaktør Geir Beitrusten i år kan presentere. Frå det rikhaldige stoffet kan ein spesielt nemne Egil Ulateig sin artikkel om Grenda mi – Bø i Lesja. Heile 22 sider tek blant anna for seg oppveksten hans i Bø, der Lågen rann som eit klasseskille mellom dei fattige på vestsida, og dei som hadde meir å rutte med på andre sida av dalen. Han skriv og om krigen, historiar han høyrde om den og som gjorde at han vart spesielt interessert i emnet. Han skriv om oldemora Gina, som var ei drivande kraft i misjonsarbeidet og som brann for Kinamisjonen. 17 år gamal vart Ulateig sjølv frelst og ville bli prest, men mista trua to år seinare. Han beskriv óg 50-åra da hesten måtte vike for motorkraft i landbruket.

Arne Skuterud som er oppvaksen på Dombås står bak artikkelen Den dramatiske livshistoria til Ruth Lomnitz, ei av dei fyrste kvinnelege legane i Gudbrandsdalen. Ho var blant anna assistentlege på Dombås frå 1949, og arbeidde hjå Arnes far Hartvig Skuterud. Ruth var tyskfødt jødinne og flykta frå heimlandet sitt i 1937. Til Norge kom ho eitt år etter at krigen var slutt.

Årboka er og via spanskesjuka og mange andre, spennande artiklar frå heile Gudbrandsdalen.