Munnskurv på moskus

Det skriver Adresseavisen i en nettartikkel torsdag. Sykdommen ble oppdaget av en naturfotograf som så en kalv med sår rundt munn og nese da han kom hjem og forstørret bildet.

Tord Bretten i Statens naturoppsyn (SNO), sier at de så langt i år har avlivet en moskus på Dovrefjell. Han forteller at det ble avlivet en kalv i Stroplsjødalen for vel en uke siden som var hardt angrepet av munnskurv. Kalven var alene og forlatt av flokken. Bretten forteller til Adresseavisen at av 43 kalver som ble observert i går ikke hadde synlige tegn på sykdommen.

– Noe som viser at vi heldigvis ikke har et stort utbrudd av det svært hissige viruset, legger Bretten til.

Munnskurv kan også smitte mennesker. Hos moskusen kan sykdommen også angripe nedre del av føttene, slik ene bakfoten på kalven som ble avlivet i Stroplsjødalen var.

Etter at moskusbestanden ble redusert til 200 stykker har sykdomsbildet endret seg. Det første tilfelle av munnskurv på Dovrefjellet var i 1987.

- Det har vært veldig rolig de siste to årene. Fra og med 2018 har vi hatt munnskurvdyr årlig, men vi må tilbake til 2004 for å se et stort utbrudd av munnskurv, sier Bretten til Adresseavisen.

