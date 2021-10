Mange nordmenn utsatt for utpressing via SMS i helgen

New Articles

I løpet av helgen har et hundretalls nordmenn mottatt en personlig SMS om at seksualisert innhold om dem er på avveie. Utpressingsforsøket er profesjonelt utført, og kan være skremmende for mange å motta.

– Svindlerne har tatt i bruk en metode vi ikke har sett før, der forsøket på utpressing oppleves mye mer personlig og skremmende enn tidligere, sier administrerende direktør i NorSIS, Lars-Henrik Gundersen.

Utpressingsforsøket starter med en SMS der både fornavnet, postnummeret og poststedet til mottakeren er nevnt. Meldingene er sendt fra ulike norske mobilnumre, men eierne av disse numrene er selv rammet av svindelen, og står ikke bak utsendelsen. Avsendernummeret er forfalsket av svindlerne, såkalt spoofing.

De inkluderer også en lenke som tar offeret til en svært personlig side der flere detaljer kommer frem, blant annet den fulle bostedsadressen til offeret.

Beskjeden er at nettet på denne adressen er hacket, og at svindlerne på denne måten har fått full oversikt over eposter, filer og chattelogger. Offeret skal tilsynelatende ha besøkt en pornografisk nettside, og i denne forbindelse skal svindlere ha brukt webkameraet til å ta et videoopptak av offeret. Hvis man ikke betaler ca. 14 000 kroner i løpet av 52 timer, truer svindlerne med å dele denne videoen med venner, familie og kolleger.

– Denne historien kjenner vi igjen fra mange slike utpressinger. Det nye er at utpressingen først kommer på SMS, og at både SMSen og nettsiden fremstår som veldig personlige. Dette kan være skremmende for mange. Tidligere har denne type trusler kommet på mail, som for mange er betydelig mer upersonlig og mindre truende enn en SMS. Det er også typisk at dette skjer i en helg, da det kan være vanskeligere å søke hjelp, sier Gundersen.

– Svindlerne har antakelig hentet disse opplysningene fra telefonkatalogen på nettet eller andre åpne kilder. Det er ingen grunn til å være urolig for at svindlerne sitter på noen personlige opplysninger om deg, utover det som ligger åpent på nettet, legger han til.

Dette er NorSIS sine anbefalinger til de som mottar trusler av denne typen: