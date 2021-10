Avlyser årets «OttaCup»

New Articles

Den skulle etter planen starte opp neste helg, den 5. november, men er nå avlyst som følge av økning i smitte.

Onsdag denne uken hadde OttaCup-komiteen møte, og ble der enige om at risikoen for et større smitteutbrudd er så stor at de ser seg nødt til å avlyse årets cup.

OttaCup er et arrangement der alle deltagere, publikum og funksjonærer er samlet i en hall. Dette gir en tett og intim atmosfære, som nettopp gjør at frykten for et større smitteutbrudd er stor.

– Vi kan allerede nå si at OttaCup 2022 skal bli tidenes OttaCup. Planleggingen er allerede i gang og vi gleder oss stort, sier komiteen avlustningsvis.