Advarer mot høyfjellsturer

Mildvær og store nedbørsmengder de kommende dagene fører til stor fare for flom, snøskred og jordskred i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Folldal i Østerdalen. Skjåk kommune og Lesja kommune ser ut til å få mest nedbør. Farevarselet gjelder fra onsdag.

I en pressemelding oppfordrer politiet sterkt folk til ikke å begi seg ut på skitur eller topptur i høyfjellet de kommende dagene. De oppfordrer også alle til å holde seg oppdatert om situasjonen på varsom.no og kommunens nettside.

– Det viktigste nå er at alle sikrer egne verdier som står ved elver og bekker, for eksempel campingvogner og biler. Flytt dem bort fra utsatte områder, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt.

– Rens vannveier som kummer for snø, is og jord slik at vannet kan renne fritt og ikke lag nye vannveier. Hold god avstand til elver og bekker med stor vannføring, oppfordrer han videre.

Politiet har på sin side satt i gang egne tiltak med ekstra mannskaper på vakt og tett dialog med Statsforvalteren i Innlandet og de berørte kommunene.