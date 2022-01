Juni uttatt til EM i skiskyting

New Articles

Det melder skiskytterforbundet i en pressemelding. Etter gode renn under verdenscupen i Ruhpolding er de klare for EM i Arber og vi har tatt en prat med trenerne for rekrutt kvinner og menn.

- På herresiden stiller vi med et sterkt lag der alle seks har levert gode resultater på internasjonale arenaer etter jul. EM-laget er det samme laget som gikk IBU-cup Osrblie etter jul der alle hadde en topp 6 plassering. I helgen som var fikk de også prøve seg i verdenscupen i Ruhpolding som reserver for OL-laget som sto over. Gutta viste her gode tendenser i et sterkt startfelt og vi fikk se mange gode prestasjoner både på sprint, jakt og i en litt spesiell stafett, sier Anders Brun Hennum.

- Damelaget til EM er et av de sterkeste lagene vi har hatt på mange år. Fem av jentene har vært på pallen så langt denne sesongen i IBU-cup og det har også vært gode løp i verdenscupen. Vi ser frem til EM som har vært et av hovedmålene denne sesongen, sier Sverre Olsbu Røiseland.



Kvinner

Juni Arnekleiv, Dombås IL

Jenny Enodd, Budal IL

Karoline Erdal, Førde OL

Ragnhild Femsteinevik, Hålandsdal IL

Marthe Kråkstad Johansen, Bossmo og Ytteren IL

Åsne Skrede, Geilo IL

Reserve Marit I. Skogan, Steinkjer Skiklubb





Herrer

Aleksander Fjeld Andersen, Geilo IL

Sverre Dahlen Aspenes, Skatval Skilag

Håvard Bogetveit, Førde IL

Erlend Bjøntegaard, IL Beveren

Johannes Dale, Fet Skiklubb

Sindre Fjellheim Jorde, Asker Skiklubb

Reserve Vetle Rype Paulsen, Lier IL