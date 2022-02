Tord med to gull og en sølv i Hovedlandsrennet

New Articles

Tord var en viktig bidragsyter til at det ble sølv i den avsluttende kretsstafetten. 14-åringen gikk en god etappe, og var med og la grunnlaget for at Nord-Østerdal satte alle de andre kretsene på plass. Det til tross for at det er en av de minste skiskytterkretsene i Norge. Kretsen produserer imidlertid gode utøvere og NM-medaljer på løpende bånd. Hareland Berget er først og fremst et produkt av at han er så treningsvillig, og det gode Dombås-miljøet.