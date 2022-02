Marmor behøver ikke være så dyrt

New Articles

På malerlinja på Hjerleid har elevene fått innføring av ådring og gamle dekorteknikker. De har malt etterligninger av edle treslag som eik, mahogny, flammebjørk og valnøttrot.

Gammel teknikk

Gjestelærer har vært Wenche Wedvik Hage, som har undervist i teknikken i mange år. Hun er glad for at yngre folk vil lære ådring og marmorering for å bringe kunnskapen videre. Hun forteller at redskapen de bruker er like ens som den de brukte for 2-300 år siden.

Her er fordrivere av grevlinghår og hestetagl, kammer av tre, og natursvamper blant annet. Hage forteller at Dovre faktisk har hatt en av de meste kjente og dyktigste dekormalerne i Norge, nemlig Ole Johnssøn Langdalen.

Fornøyde elever

Dag Arnesen Gjertsen går egentlig på søm og tekstil, men hadde lyst til å få med seg dette. Han hadde med seg en gammel, slitt kiste han har brakt frem til fordums prakt.

– Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle få til noe som helst, men til slutt etter å ha bygd opp dekoren lag for lag, tok det form. Og det synes jeg er spennende, sier han, og forteller at han er godt fornøyd med resultatet.

Lomværen Hege Vaagaasar bor i Vågå og er ikke fremmed for at dette kunne være noe å satse på i fremtiden.

– Jeg får se hvor det tar meg hen, det er en mulighet, tenker hun.

Hun er veldig fornøyd med kurset hun sier de har ventet på i hele vinter.

– Det er artig, intensivt og lærerikt, sier Hege, med stor enighet fra de andre i klassen.

Vil ha flere søkere

Rektor Helle Hundevadet venter i spenning om de får like mange søkere før 1. mars som i fjor.

– Vi har cirka 60 søkere nå i dag, men ønsker oss enda flere, gjerne på de nye fagområdene våre Overflateteknikk og Søm og tekstilhåndverk, sier hun.