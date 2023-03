«Jin, jiyan, azadi – kvinne, liv, frihet. Det er på høy tid at disse ordene blir mer enn bare ord»

Vi er nødt til å jobbe enda hardere dersom halvparten av befolkningen vår skal slippe å oppleve at de blir utsatt for menn som tar seg til rette, menn som invaderer kvinners kropper, menn som ikke viser respekt for et menneskes verd.