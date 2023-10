Vi kan redde flere liv ved å utvide Mammografiprogrammet

Brystkreftforeningen er bekymret over at en utvidelse av Mammografiprogrammetikke prioriteres i det foreslåtte statsbudsjettet. Det må bevilges betydelig mer penger i statsbudsjettet for å sikre at alle kvinner mellom 45 og 74 år får invitasjon til mammografi.