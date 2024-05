av HLF Lesja og Dovre; Gudmund Eggen, Steinar Kveen, Bodil Vorkinn, Erik Amundgård, Inger-Johanne Torstad

Hørselstap er i dag rangert som en av de viktigste risikofaktorene for å utvikle demens.

Når vi vet at forebygging av demens er et satsingsområde i kommunene våre er det et paradoks at det ikke også er et større fokus på hørselsomsorg.

Viktigste behandling av redusert hørsel er bruk av høreapparat.

For å få høreapparat må du henvises til en øre-, nese-, halsspesialist og i vårt distrikt er det nå over ett års ventetid for å få time der.

Når en person har vært hos spesialist og fått høreapparater blir vedkommende kalt inn til ny time etter 3 måneder. Etter det er det ingen oppfølging fra spesialist og det er på nytt minst ett års ventetid for å få time til justering mm. av høreapperatene.

Å venne seg til høreapparater er en krevende prosess siden hjernen skal venne seg til et helt nytt lydbilde. Mange synes dette er så vanskelig at høreapparatene blir lagt i en skuff. Det finnes pr. i dag ingen oppfølging av høreapparatbrukere i Dovre og Lesja. Det er liten eller ingen samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, og i kommunene er det ingen som tar imot deg når du kommer hjem med høreapparater.

Hvis høreapparatene tas i bruk dukker det også opp problemer: Apparatet virker ikke og må re-startes, sendes til reparasjon, renses mm. Det må også bestilles filter, domer og annet utstyr fra nettbutikker. Det er et fåtall av høreapparatbrukerne, de fleste er eldre mennesker, som klarer dette. De nye høreapparatene er små, uhåndterlige og de inneholder avansert teknologi som lett streiker. Derfor legges de ofte bort.

HLF Lesja og Dovre ønsker at det ansettes en kommunal hørselskoordinator. Dersom det er en hørselsfaglig person tilgjengelig kan denne gi råd og oppfølging til de som har fått tildelt apparater og brukerfrekvensen vil da øke kraftig.

HLF Lesja og Dovre har 5 sertifiserte likepersoner som kan være til hjelp for de som sliter med hørselen. Det vi har sett når vi har kontakt med de med nedsatt hørsel er at dette ikke er nok. Vi klarer ikke å fange opp alle, kun de som tar kontakt, og dette er dessuten en frivillig tjeneste. Men det vi opplever er at veldig mange har så store problemer med å ta i bruk/ bruke høreapparatene at de ikke brukes.

Det finnes også i dag en rekke hjelpemidler som kan brukes i tillegg og ergoterapeuter i kommunene kan hjelpe til med å søke om dette. Men forutsetningen for å kunne nytte ekstra hjelpemidler er at høreapparatet fungerer og brukes og det er her skoen trykker.

Vi ønsker økt satsing på hørselsomsorg i Dovre og Lesja, og håper kommunene prioriterer ansettelse av en hørselskoordinator/hørselsfaglig person.

Redusert hørsel fører til svekket psykisk helse, sosial isolasjon, ensomhet og redusert mestring og er en viktig årsak til redusert livskvalitet for et stort antall innbyggere i Dovre og Lesja. Det er trist at mange opplever utenforskap fordi de ikke får hjelp med hørselsproblemene sine.

HLF Lesja og Dovre

Gudmund Eggen, Steinar Kveen, Bodil Vorkinn, Erik Amundgård, Inger-Johanne Torstad