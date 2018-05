Låvebrann på Dovre

Nyheter

Brannsjef i Dovre og Lesja, Åge Tøndevoldshagen, bekrefter at brannvesenet fikk meldingen rundt 20:15, og rykket ut snarest mulig. Da brannvesenet kom var låven allerede tapt, og beredskapet jobbet for å berge et bolighus som lå tett inntil brannen.

Hendelsen skjedde i Åteigen langs Øverbygdsvegen på Dovre. I skrivende stund har ikke branvesenet noen anelse om hva som kunne ha vært årsaken til brannen. Pårørende ble avhørt av politiet da Vigga var til stede.

Tøndevoldshagen bærer seg over at plassen rundt åstedet er komplisert, og vanskelig å ta seg fram i. Det at samler det seg for mye folk rundt åstedet gjør jobben vanskeligere, forteller han.