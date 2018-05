På tre hjul i Dovre

Nyheter

Funkibator har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DnB, til innkjøp av trehjulssykler med hjelpemotor, tilpasset personer med ulike funksjonsbegrensninger. I samarbeid med Dovrefjell adventures vil syklene nå tilbys for utleie, på lik linje med de øvrige elsyklene.

Fikk støtte

Daglig leder i Funkibator, Geir Arne Hageland, forteller at ideen dukket opp allerede i fjor sommer.

– Men en slik sykkel er ganske mye dyrere i innkjøp enn en vanlig elsykkel, og man kan ikke beregne samme pågang og inntjening. Dermed måtte vi se på alternative måter å få finansiert disse på, sier han.

Med opplæringssektoren i Dovre kommune, samt Nord-Gudbrandsdal videregående skole som potensielle brukere i ryggen, ble en søknad til Sparebankstiftelsen DnB utformet. For kort tid siden kom den glade tilbakemeldingen om at prosjektet ble tildelt 290 000 kroner.

Tre sykler

Hageland håper summen kan holde til innkjøp av tre ulike sykler.

– Vi ser for oss en lav, hånddrevet sykkel, som kan gå i terreng, samt en barne- og ungdomssykkel av samme slag. I tillegg ønsker vi en beindrevet sykkel med god støtte, for å kunne dekke et bredt spekter av syklister, forteller han.

Målet er at familier og andre grupper nå skal kunne dele de samme opplevelsene fra sykkelsetet, selv om en av deltakerne har behov for en sykkel med litt annen oppbygning enn de øvrige.

Pilotgruppe

Det er Dovrefjell adventures som primært skal håndtere bestillinger og utleie av syklene, mens Funkibator står for vedlikeholdet. Med en leveringstid på åtte til ti uker, får de imidlertid kun med seg siste del av årets sykkelsesong.

– Vi får nok ikke med oss høysesongen i år, men vi satser på å kunne ta med en pilotgruppe ut på tur i løpet av august, sier Hageland.

Han ser frem til å følge utleiestatistikken i årene fremover, og håper tilbudet blir godt mottatt.

Pengestøtten blir overrakt fra Sparebankstiftelsen, på Otta hotell onsdag denne uken.