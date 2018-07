Ny turistattraksjon i Romsdalen

Nyheter

I ei slik vogn ble landets gullbeholdning reddet fra at den tyske okkupasjonsmakten skulle få tak i den.

Gulltransporten var operasjonen som brakte Norges Banks gullbeholdning i sikkerhet. Med bil, tog og skip ble gullet fraktet til Lillehammer, deretter til Åndalsnes og etterhvert videre til Storbritannia, Canada og USA. En del ble sendt direkte fra Åndalsnes, resten ble reddet ut via Tromsø. Transporten startet i Oslo natt til 9. april 1940. Først med bil til Lillehammer, så videre med tog oppover Gudbrandsdalen. Toget sto i skjul om dagen, og gikk om natten. Først den 19. april var det trygt nok til at toget kunne fortsette ferden videre mot kysten. Det ankom Åndalsnes tidlig om morgenen den 20. april. På grunn av kraftige tyske bombeangrep mot byen, ble gulltoget samme kveld flyttet noen kilometer opp dalen til Romsdalshorn stasjon, bygget som i dag står ved Trollveggen under navnet Trollveggen stasjon. Fra her gikk ferden noen dager senere til Molde med bil, før gullet ble fraktet ut på skip. Via England endte Norges gull opp i USA og Canada i løpet av sommeren.

I følge Wikipedia ble hele beholdningen pakket i 1503 kasser (818 kasser på 40 kg, 685 kasser på 25 kg) og 39 små tønner a 80 kg. Alle kassene inneholdt gullbarrer, mens det i hver av de 39 tønnene var 5 sekker med 1000 gullmynter i hver. Før krigen var gullbeholdningen verdsatt til 120 millioner kroner, i juli 1940 ble verdien oppskrevet til 240 millioner kroner, mens Norges Banks administrasjon i eksil oppga verdien til 331 millioner kroner etter dagsprisen sommeren 1940.

Stort potensiale

Trollveggen Stasjon ved Svein Kroken har fått tak i en av de gamle trevognene fra NSB, som gikk på Raumabanen. Den er gjort om til et minnesmerke over gulltransporten. Kroken har med seg Tor Christian Jevanord, sammen står de i spissen for Gullvogna som turistattraksjon.

– Jeg tror potensialet er veldig stort; trafikken forbi Trollveggen er ganske så ekstrem; det passerer årlig 1,5 millioner mennesker like ved siden av bygget. Men hvor mange som vil stoppe, kommer an på hvor flinke vi er til å fortelle historia. Vi skal bidra til å gjøre vårt for at det blir enda et punkt som styrker reiselivet i Rauma, sier Raumas reiselivssjef Hilde Gråberg Bakke til Åndalsnes Avis.

Historiker Tor Christian Jevanord er ansvarlig for utstillinga. Han har fått laget en film om det som skjedde, som skal vises inne i togvogna, forteller han. Åndalsnes Avis skriver at Jevanord har bygd opp ulike elementer; hvordan den norske vaktstyrken så ut, tyske flygere som bombet jernbanen, og Nordahl Grieg, som var med på gulltransporten og var på Romsdalshorn alle dagene.