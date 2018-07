G-Sport Dombås har slått seg selv konkurs

Nyheter

Bedriften begjærte oppbud til Nord-Gudbrandsdal tingrett, som har åpnet konkurs. Første skiftesamling skal være den 3. september. Selskapet ble etablert i mars 2016. Det har ikke vært aktivitet i selskapet siden nyttår.

Da Vigga snakket med daglig leder Kristoffer Barlund tidligere denne uken sa han at det ikke var aktivitet i bygget, og at han hadde mer informasjon neste uke. Tidligere i år sa Barlund at butikken skulle åpne igjen til sommeren, men at det ikke var arbeidsfolk å få tak i.

Det var styret som besluttet å gå til tingretten. Den samlede gjelden er på rundt 1 400 000 kroner, og selskapets aktiva er på rundt 880 000 kroner. Selskapet har oppgitt til tingretten at det er en ansatt som ikke er oppsagt.

Advokat Knut Ola Linløkken er oppnevnt som bostyrer. Han skal til Dombås for å registrere boet en av de nærmeste dagene.