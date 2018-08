Søviknes åpner kraftverket

Nyheter

Ette flere år med utbygging sto kraftverket endelig klart til bruk i mai tidligere i år. I morgen er endelig den offisielle åpningen for Eidefoss sitt nyeste anlegg, som føler seg heldige som får besøk av statsråden, som sa seg villig til å komme.

Morgendagens åpningsseremoni blir dermed et lukket arrangement, for spesielt inviterte og pressefolk. Markedskonsulent i Eidefoss, Hanne C. Omvik, forteller at det derimot planlegges en åpen dag på kraftverket til en senere anledning, hvor alle i Norddalen vil være velkomne.