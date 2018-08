Avdem på landslagssamling

Nyheter

Det norske ostelandslaget møtes under Bergen matfest. Avdem gardsysteri er blant produsentene publikum kan møte. Alle på det norske ostelandslaget som alle har vunnet gull, sølv eller bronse under NM i Gardsost. I fjor hadde Avdem med seg pultost, vellagra Fjelldronning og Huldreost til oste-VM, som da ble arrangert i London.

Norske oster på verdenskartet

- Det faktum at VM nå skal foregå i Bergen, er med på å sette oste-Norge på kartet og vise fram at vi lager veldig mye bra ost her i Norge. Før seieren vår i WCA i 2016 var Norge et veldig ukjent osteland. Nå er det bevist at det kan lages ost av topp kvalitet i Norge, og vi tror at mange norske gårdsysterier kan hevde seg i VM i Bergen, sier Gunnar Waagen, styreleder i Tingvollost og Norsk Gardsost i en pressemelding

- Å være hovedarrangør av World Cheese Awards 2018 er både hyggelig og ikke minst ærefult, understreker Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen.

- Det er de færreste ute i Europa som tenker at Norge er et matland av høy kvalitet. Dette er derfor kanskje en større ære enn vi aner, sier han.

Det ventes over 40 000 mennesker til Koengen denne helgen.