Siste dag for Eurosko

Nyheter

Bak kassa denne siste dagen står Live Ødegård, som har vært tilkallingsvikar for butikken siden 2015. Hun synes det er sørgelig at den nå legges ned.

- Det er trist for hele lokalsamfunnet og ikke minst for senteret at skobutikken forsvinner og lokalet blir stående tomt, sier hun.

Kundene sørger

Den siste tiden har det vært opphørssalg og mange kunder har uttrykt det samme.

- Alle sier det er trist og at de skulle ønske butikken kunne fortsatt. Mange sier at det er hit de går når de skal handle sko. Vi har hatt et godt utvalg, forklarer hun.

Otta og Oppdal blir nå nærmeste alternativ for de som trenger nye sko.

- Det er ikke alle det er så enkelt for, når det blir såpass langt å reise, sier Ødegård, og nevner den eldre garde som et eksempel.

Går i pluss

Under opphørssalget har det meste av varer blitt solgt ut, men det står fortsatt igjen en del. Dette vil bli pakket ned i løpet av neste uke, og sendt til andre Eurosko-butikker.

- Vi er fornøyde med salget, og jeg tror det vil bli en jevn trafikk også gjennom dagen i dag, sier Ødegård, som håper noen vil ta over stafettpinnen etter Eurosko.

- Butikken går jo i pluss, men det blir ikke store nok tall for de store kjedene. Det hadde vært bra hvis noen ville åpne en ny skobutikk her, sier hun

Ringvirkninger

I andre etasje på Dombås senter blir det nå kun igjen apotek og frisør. Monica Flateng hos Apotek 1 sier at nedleggelsen av Eurosko vil ha ringvirkninger for de som er igjen på senteret.

- Det vil jo påvirke kundegrunnlaget. Når folk likevel må reise et annet sted for å handle sko, vil de også kjøpe de andre varene sine der. Dette er trist for hele lokalsamfunnet, sier hun.

Kristin Talleraas hos Hårståk AS sier seg helt enig.

- Det er veldig stusselig at det blir tomt der, ikke noe annet å si om det. Og jeg synes det er dumt at de legger ned en butikk som går i pluss, det er jo faktisk to stillinger det er snakk om, så jeg håper virkelig noen starter opp igjen med skobutikk, sier hun.