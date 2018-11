Juleforestilling i Moskushallen

Nyheter

Dombås skole har vært med på et undersøkelsesprosjekt, der man skal se på om barn får blant annet bedre selvkontroll og disiplin ved hjelp av teater, kunst, sang og drama.

- Dombås var en av kontrollskolene for dette prosjektet, som er en modell fra Skottland, forteller Carol Kvande, som regisserer forestillingen.

Juleforestilling

Carol Kvande kommer opprinnelig fra Sør-Afrika, men har bodd på Lillehammer i ti år med sin norske mann. Hun er frilans-regissør for teater, sang og drama, og er gaven Dombås skole fikk for å være med på prøveprosjektet fra Høgskolen i Innlandet, Lillehammer.

- Lærerne her ville at jeg skulle lage en juleforestilling, og jeg ville ha et litt morsomt stykke, forteller Kvande.

Forestillingen handler om Albert og nissen hans under sofaen, som ingen tror på. Det blir også julesanger underveis i stykket.

Fornøyd med ungene

- Jeg er fornøyd med framgangen til barna. Man vet jo aldri med unger, der kan alt skje, men det er jo det som er spennende, forteller Kvande entusiastisk.

- Mest interessant er det jo å se hva barna lærer av dette, og vi håper jo at så mange som kan vil komme å se på, legger hun til.

Det vil være forestilling i Moskushallen på Dombås både i morgen og på mandag formiddag.