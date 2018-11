Gode tider for Dombås Fjellskole

Nyheter

Det er en økning fra tidligere, ifølge skolens rektor, Ole Dagfinn Brenna. Rektoren er også storfornøyd med skolens jubileum denne uken.

- Det er fantastisk. Jeg kan med hånden på hjertet si at vi er den beste ambassadøren for Dovrebygda, mener Brenna.

Fjellskole for alle

Skolen har dratt omtrent 1000 hvert år de siste årene, og neste år ligger antallet på 1200. Det betyr 5000 gjestedøgn for Trolltun Gjestegård, som skolen har et tett samarbeid med.

- Elevene kommer fra østlandet, noen fra vestlandet, flere og flere fra Møre og Romsdal, og noen fra Trøndelag og helt opp til Namdalen, forteller Brenna.

Skolen har hatt noen nedgangsår i sin 50 år lange historie, men Brenna mener selv det går bra nå.

- Vi samarbeider godt sammen, og har et nyttig samarbeid med Trolltun som sørger for bra fasiliteter, mener Brenna, som skryter av sine medarbeidere i skolen, som også smitter over på elevene.

Variert tilbud

Skolesesongen varer i omtrent 22 uker, men Brenna skulle ønske en utvidet vintersesong, hvor han mener de har mye å tjene på. Skolen kan likevel tilby et unikt tilbud for de reisende.

- Det er jo Dovrefjell og moskusen folk kommer for å se. Vi er vel nesten den eneste fjellskolen som kan reklamere med moskusgaranti, forteller Brenna.

Dovrefjell og Snøhetta er også aktuelle turmål for fjellskoleelevene, og i løpet av en normal høst går turen vanligvis langs Kongeveien. På toppen av det hele blir skolen sponset av både Lesja og Dovre fjellstyrer med reinskort, så elevene kan være med på reinsjakt, noe som er svært aktuelt blant mange.

Mye å feire

Skolen feiret denne uken 50 år, sammen med Norsk Leirskoleforening som også fyller 50. Leirskoleforeningen ble også tildelt friluftslivets hederspris, hvorfra juryen deltok under festmiddagen på tirsdag.

Både fjellskolen og Leirskoleforeningen kunne også feire at regjeringen ønsker lovpålagt leirskoletilbud i alle kommuner, som skal drøftes i Stortinget til våren. På toppen av det hele ble det boklansering av jubileumsboka til Norsk Leirskoleforening.

