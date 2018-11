Nyheter

Det har siden oktober vært vegarbeid på E136 like etter Kjøremsgrende siden starten av oktober, men nå skal vegen snart være ferdig utbedret. Stian Brenden Maskinservice AS, som står for arbeidet, er nå inne i sluttfasen og har asfaltert ferdig ett lag.

- Det står igjen to lag med asfalt og litt småtteri, blant annet med rekkverket som skal opp igjen. Det er også en midlertidig gang- og sykkelveg som vil bli som det var før vegutbedringen, forteller daglig leder Stian Brenden.