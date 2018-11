Alltid i front

Nyheter

Tore Per Bakken har jobbet med begge disse sakene som kriminaltekniker i Kripos. Her snakker han østlandsmål, men Bakken er tospråklig. Når han er på hytta på Bjorli er det bjorlivær som gjelder. Størstedelen av livet har han bodd på Strømmen, men med mor Eldrid fra Lesjaskog og far Magnus fra Bjorli var det innespråk og utespråk hos familien Bakken.

Store kriminalsaker er noe som opptar nasjonen. Spesielt store saker der man ikke har fått et ordentlig svar. Hvem var det som drepte Birgitte Tengs? Og hvem var det som avfyrte skuddene på Orderud går for snart 20 år siden?

Men tilbake til det siden. Hvordan havner man i Kripos, og hvordan klarer man å stå i slike saker?

Etter befalsskole og plikttjeneste gikk vegen til politiskolen.

– Jeg er samfunnsengasjert og jeg har likt å være i front, nær smørøyet og nært hendelser, sier Bakken.

Befalsskolen var en god bakgrunn for politiyrket. Ham ble trent opp til å ta valg og å ta ansvar.

– Som politi må du ta valg der og da. Det er ikke avgjørelser som kan vente, og man må håndtere alle typer situasjoner. Man må stå for de valgene man tar, sier Bakken.

Før befalsskolen hadde han tatt elektroutdanning, noe han i arbeidet som kriminaltekniker ved Kripos har hatt god nytte av.

Politiskolen den gangen var noe helt annet enn den er i dag. Det var først ett års aspiranttjeneste før det var et års skolering.

– Det var learning by doing, sier Bakken.

Uniformen ble utlevert første dag i aspiranttjenesten i 1972. Allerede første dag kom han nært på dramatikken. Det skjedde et drap på Ås, der Bakken ble satt inn som vakt på åstedet. Ellers gikk det første året mye til namsmannoppgaver, kreve inn barnetrygd, avgifter for Norges brannkasse, ta opp forklaring i skilsmissesaker, forkynne vedtak - alt dette var aspirantjobb.

– På denne måten ble jeg kjent med all slags folk og ble godt kjent i området, sier Bakken.

Det å være menneskekjenner er en viktig del av jobben som politi. Bakken sier dette ikke er en medfødt egenskap, men noe som utvikler seg over tid.

Utstyret de hadde var svært forskjellig fra i dag. De gangen var det ingen skuddsikre vester, ingen skjold eller verneutstyr av noe slag.

– Vi hadde batong og håndvåpen. Det var det, sier han.

Selve skoleåret var svært omfattende, med fag og teknikker han hadde bruk for i hele tjenestetiden.

– Det er en basis for all aktivitet, men det er viktig å huske på at politiyrket er et erfaringsfag, sier han.

Så fikk han arbeid som politi på Romerike. Her jobbet han i 12 år før han fikk muligheten til å søke seg over til Kripos, et arbeidssted som fristet siden det her er større og omfattende saker.

– Jeg deltok i store hendelser og drapsetterforskninger på Romerike også, sier han.

Og fra arbeidet på Romerike hadde han erfaring med hvordan det oppleves å få bistand fra Kripos på saker man jobber med.

– Det er viktig å huske at det er distriktet som har ansvaret for saken, og det jobbes i team. Men det oppleves som et stort løft når Kripos kommer inn.

Nysgjerrighet og systematisk tenking. Det er to gode egenskaper han mener det er godt å ha med seg i arbeidet i Kripos. Dette er egenskaper han har hatt god bruk for på store oppdrag og hendelser. Avsnittet han jobbet ved på Kripos har ansvar for blant annet identifisering. Han var med på dette blant annet da et russisk fly krasjet inn i Operafjellet på Svalbard i 1996, etter Rocknes-ulykken i 2004 og etter tsunamien i Thailand i 2004. I Thailand var han fire uker sammenhengende, på en svært krevende jobb.

– Man må være forberede på hva ID-arbeid er. Du må være vant med å se døde og drepte. Enten tåler du det, eller så tåler du det ikke, sier han.

Identifisering er veldig nøyaktig arbeid. Det skal ikke bli gjort antagelser.

– Det norske samfunnet tåler ikke at det blir gjort feil. Det skal ikke være det minste tvil, sier han.

Det er mange punkter som skal stemme og mange skjema som skal fylles ut. Rettsmedisinsk, odontologisk, krimteknisk og DNA - minst to av disse skal stemme og ingenting skal tale i mot.

Identifisering har likhetstrekk med det meste som politiet driver med. Det er lite rom for synsing, det er bevisene som skal fortelle historien for en kriminaltekniker.

– Søke, samle, sikre spor som setter saken i sin sammenheng

DNA har blitt brukt som bevis de siste 25 årene. Bakken mener det er en god metode, men at man ikke må forherlige bruk av denne metoden.

– Det er forskjellige typer DNA, og det holder ikke bare med et DNA-spor. Det må også være andre ting som stemmer overens, sier han.

Mange av sakene Tore Per har arbeidet på har hatt medias søkelys på seg. Det kan være krevende.

– Det er ofte vi ser at media har en spekulativ virkning som ikke stemmer overens med det vi ser i virkeligheten. De spekulerer i de faktiske forhold.

Nå er det opprettet en egen «Cold Case»-gruppe som skal se på uløste saker.

– Et historisk etterpåklokskapens lys kan være nyttig i flere saker, sier han.

Teknisk og taktisk jobber helt adskilt for at teknikerne ikke skal bli preget av informasjonen som de taktiske etterforskerne har.

– Teknikerne skal være objektive. Vi er opplært og trent til å se alternativene. Og plutselig ser vi den detaljen som setter alt inn i en årsakssammenheng. Vi må alltid klare å tenke årsak-virkning. Hva er det som gjør at en person kan gjøre noe slikt, sier han.

Så tilbake til Orderud-saken. Her blir det nå sådd tvil om bevisene, privatetterforsker Tore Sandberg har jobbet lenge med saken og det er fremmet ønske om at saken skal bli gjenopptatt.

– Sandberg koker suppe på en spiker, sier Bakken og blåser i nesa.

Han mener Orderud-saken er ganske klar. De tre drepte har sovet. Verandadøra er knust fra ute. Motparten berømte «Orderud-sokken» har vært inne i huset, den andre lå i skogen. Siden den falt av så har det blitt satt fotavtrykk i huset.

Det har blitt gjort 63 delundersøkelser som ligger i bunnen. De fire har blitt dømt i to rettsinstanser. Det eneste som mangler i denne saken er våpnene.

– Blir du sint når noen stiller spørsmål ved det som er gjort?

– Jeg blir ikke sint. Men det er tull det Sandberg driver med. Han snakker som om han vet fasiten, sier Bakken.

Han må likevel innrømme at det er saker der det kan ha blitt gjort feil, men sier at han er sikker på det som har skjedd i Orderud-saken.

– Der har vi funnet svaret, sier Bakken bestemt.

Han har gjort rede for bevisførsel i mange rettsaker. Orderud-saken var spesiell. 100 tilskuere, utallige journalister.

– Det blir som en teaterforestilling. Men jeg må bare legge det fram så pedagogisk jeg kan og du er fokusert og konsentrert når du går inn i en rettsal, sier han.

De fleste saker har han klart å legge fra seg på kontoret. Noen saker ligger likevel lengre framme i pannebrasken enn andre. Kona Olaug sier at han har vært utrolig flink til å bearbeide saker og ikke ta dem med seg hjem, men at det nok enkelte ganger har vært mer stille rundt middagsbordet enn ellers.

– Man må ha evnen til å legge ting bak seg, og kunne se framover. Du må tenke teknisk og praktisk, sier han.

Det er viktig å gjøre jobben og ikke tenke så mye over hva som egentlig har skjedd. Han skulle gjerne sett at drapet på Marie Louise Bendiksen i Salangen fikk en løsning. Her har det skjedd ting siste året. Skulle det gå til en rettssak er det meget sannsynlig at Bakken må være til stede for å redegjøre for saken. En annen sak som gjorde inntrykk var drapet på en ung gutt i Sogn. Her fant de ut at det var faren som hadde drept sin egen sønn med en vedkubbe.

– Sønnen var på samme alder som våre barn. Da kan man identifisere seg med saken på en annen måte, og det er klart at slikt gjør inntrykk. Det er noen ganger man tenker at djevelskapen ikke har noen grense, sier han.

Det er tidlig pensjonsalder i politiet. Dette er noe som henger igjen fra tiden da det gjerne var bare en politimann som betjente et stort område døgnet rundt omtrent på livstid. En førstebetjent kan velge å gå av når han eller hun er 57 år. For andre er 60 år et absolutt sluttpunkt. Noen skulle gjerne ønske å jobbe mer, andre har fått mer enn nok. Flere bruker kunnskapen sin, og gjør slik som Tore Per. Han har blitt privat-etterforsker etter at han sluttet i politiet.

– Jeg har mange oppdrag blant annet for forsikringsbransjen, med å finne årsaken til branner, sier han.

Olaug sier mannen har en hobby som har hjulpet på tankene. I kjelleren i huset har han 40 kvadratmeter modelljernbane. Etter noen timer med togene er det meste glemt.

Det kan hende Olaug koser seg med krimserier, men det er uten ektemaken.

– Jeg ser ikke på krimserier, det er urealistisk, sier Tore Per.

– Han irriterer seg over at de ikke skriver rapporter, skyter fruen i huset inn fra siden.