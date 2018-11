Dei gamle er fortsatt eldst på dugnad

Nyheter

Dei har akkurat vore innomdørs for ein kaffe og litt niste. No er Jørgen Berg-Domås (75), Gunnar Bentdal (75) og Arnfinn Killi (72) klar for ei ny ny dugnadsøkt. Denne veka har karane, som til saman er godt over 200 år, jobba med å sikre vanntilførselen til snøproduksjonsanlegget på det flotte anlegget på Dombås. Snømengda som har vore lagra denne sommaren har blitt lagt ut i løypenettet, som allereie er i flittig bruk av skiløparar og skigymnas. No gjer dei klart til at det kan bli laga meir snø. Snøen trengs til både årets sesong, og ikkje minst med tanke på snølagringa til neste haust.

– Vatnet kjem frå det gamle vassverket på Hondyrju. Det har vore lekkasje på et røyr, så no har det blitt lagt 100 meter med ny vannledning. Det har vore leigd inn arbeidskraft, men alt som kunne ha vore gjort på dugnad har vore gjort på dugnad, seier Killi.

Når det vert stabilt kaldt er det Killi, som saman med Arne Stigen, har ansvaret for snøproduksjonen.

Ein høg alder til tross, dei tre blir ikkje sitjande heime i godstolen.

– Han Arnfinn har no arbeid her i månadsvis i år. Det hadde ikkje sett slik ut her hadde det ikkje vore for han, seier Jørgen.

– He, seier Arnfinn og går.

Han skal helst ikkje høyre noko skryt, sjølv om det er han som har vore basen for den nye garasja til trakkemaskina som har vore bygd i sommar og er godt som ferdig. Rundt 300 timar reknar han frå sesongslutt.

– Det er berre porten og varmepumpa som vantar, seier Killi.

Dei tre er glade for å kunne bidra til klubben, og har vore med sidan første spadetaket var gjort.

– Vi håpar at aktiviteten her skal kunne gje ringverknader for heile området, og at det kjem både turister og anna folk hit, seier Bentdal.

– Vi vil gjerne slik at det skjer noko på Dombås, seier Berg-Domås.

Dei er påpasselege med å seie at det også er mange andre som legg ned mykje innsats for langrenn og skiskyting på Dombås. Det er ikkje berre pensjonistar som bidreg.

– Det er mange som er flinke, men vi kunne gjerne vore enda fleire, seier Bentdal.