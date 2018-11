Smøreteamet til skiskyttarlandslaget testar ski på Dombåssnø

Nyheter

Blant dei seks personane som har arbeid i bussen finn vi Ivar Michael Ulekleiv. Smørebussgjengen er travelt opptatt med å teste skipar for å finne både best soler og gli. Dei har nok å velje i. Over 1000 skipar er å finne inne i bussen, desse tilhøyrer 14 utøvarar på både dame- og herrelandslaget i skiskyting. Før eit renn er kan dei teste 10 par til kvar utøvar, til slutt får kvar enkelt velje mellom to par.

Varierte forhold er best

Det beste hadde vore å teste ski på natursnø. Men nokre år er det kunstsnøføre dei fleste stader heilt fram til nyttår, da er det godt å kunne prøve ski i ro og mak på Dombås.

– Helst skulle vi hatt litt variasjon med både varmt og kaldt, ny- og gammal snø, kunstsnø og natursnø, seier Ulekleiv.

Han har erfaring frå varierande føre. Under OL i Sotsji jobba han for det kviterussiske skiskyttarlandslaget. Her var det minusgrader om natta, men det kunne bli nesten 20 grader på dagtid.

– Vi kan ha slikt føre her av og til også, men det er ikkje tvil om at dette var utfordrande, seier han.

Må bruke dårlege ski

Grunnen til at smørebussen er ein annan stad enn skieigarane på landslaget er at dei treng rein, fin snø. Det finn dei på Dombås. Landslaga er i Trysil denne veka, der er det så dårlege snøforhold at smøreteamet ikkje ønskjer at konkurranseskia skal bli brukt.

– No får dei klare seg med dårlege treningsski, seier Ulekleiv.

Må ut på ski

Det er smørarane sjølve som må teste skia. Sjølv om det ikkje er den rette skiløparen som testar seier Ulekleiv at dette går utruleg godt likevel. Per i dag er det berre menn som arbeider i smøreteamet, han seier at det har vore prata om at det burde vere ei dame med som smørar og testar også. Langrennslandslaga har ein tilsvarande smørebuss. Dei to teama deler av kunnskapen dei har, men dei er sjeldan på same plassar. Derfor vert det ikkje så lett å overføre kunnskapen.

Mykje utstyr.

Bruk av fluor har vore diskutert. Ulekleiv seier dette ikkje har vore diskutert så høgt oppe som på landslagsnivå, men meiner at fluor er betre enn sitt rykte.

– Det kjem fleire fluortyper som ikkje er skadelege. Det vil koste meir å ikkje bruke det enn omvendt, da du må ha fleire ski. Det finnes også andre typer skismøring utan fluor, som er like dyrt, seier han.

Det er mengder av utstyr i bussen, det finnes blant anna fleire tusen typer glidere å få tak i. Smøretraileren er med på skirenn rundt om i Europa. Skal dei utanfor vårt kontinent må dei pakke saman alt innhaldet.

– Det vert ein del kolli, kan du seie, ler Ulekleiv.

I år er sesongstarten i skiskyting på Sjusjøen om to veker. Konkurrentane frå resten av verda møter landslaga i Slovenia første helga i desember.