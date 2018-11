Ønsker lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

Nyheter

Rovviltnemndene i ulvesonen fattet i juni vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen. Vedtakene er påklaget og det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken.

– Norges Jeger- og Fiskerforbund forutsetter at Regjeringen ved statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen, sier landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) i en pressemelding.

Organisasjonen sier at det har blitt lagt ned mye arbeid i å organisere kommende lisensfellinger og sikre grunneiertillatelser.

– Konsekvensen av at Stortinget ønsker en ulvesone, er at en del av befolkningen må ta belastingen med å ha ulv i sine nærområder over tid. Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen, sier NJFF.

De sier at den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden har hatt en betydelig vekst de siste årene, og bestanden ligger nå godt over Stortingets vedtatte bestandsmål.

– Ulvesonen er i ferd med å utvikle seg til et reservat der Stortingets vedtatte bestandsmål i realiteten ikke gjelder. NJFF aksepterer ikke denne utviklingen, sier NJFF.