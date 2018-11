Flere uønskede hendelser langs Raumabanen

Nyheter

Denne nylige hendelsen er en av flere uønskede hendelser Bane NOR har opplevd det siste året. Hendelsen ble varslet til Bane NOR i en melding fra toget, hvor det ble meldt om en yngre gutt ikledd grønn jakke. Gutten stakk helskinnet vekk fra opplevelsen, og var ikke mulig å oppdrive, men politiet skal ha blitt varslet, kan Pedersen berette.

Én av flere

Pedersen viser også til flere hendelser gjennom Lesja hvor folk har vært farlig nærme kjørende tog. Blant annet ble to eldre personer oppdaget i nærheten av toglinjen den 27. april, og 8. mai ble det observert en eldre dame som også filmet toget.

- Et tog i full hastighet bruker nesten en kilometer på å stoppe. Det er det kanskje ikke mange som tenker over, advarer Pedersen.

Vært på skolebesøk

Bane NOR har tidligere vært på besøk hos skolene i Lesja i forbindelse med holdningsskapende arbeid. De oppfordret blant annet til å ta benytte planovergangene langs jernbanelinjen, i stedet for de mange snarveiene som har blitt etablert av innbyggerne.

Gjør flere tiltak

Prosjektleder i Bane NOR, Åge Sjømark, forteller at det for øyeblikket planlegges flere tiltak langs jernbanen gjennom Lesja.

- Vi kikker på flere løsninger. Vi har mange planoverganger i Lesja-området, og har også tegnet en skisse over nye ved blant annet Mosendsletten, Sangro og Bryggen, forteller Sjømark.

Han legger til at de ser på alle overgangene i én plan, og vil prøve å få erstatte flere av disse. Planovergangsprosjektet er basert på statistikk og vil prioritere tiltak i områder med gjentagende hendelser og "trender".

- Når vi blir ferdige er avhengig av hvor mye penger vi får bevilget. Vi har en plan som skal bevilges, og vi håper å komme i gang før jul, sier prosjektlederen.

Bane NOR ser på 5-6 steder hvor utbedring vurderes, og har vært i kontakt med flere grunneiere. De vil også arrangere et felles informasjonsmøte for befolkningen i Lesja. De har som mål å gjennomføre 3-4 tiltak innen 2020, ifølge Sjømark.